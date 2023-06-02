Враги России активизировали попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране – Путин

Недоброжелатели России активизировали попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране, и для нейтрализации этих действий следует приложить максимум усилий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства напомнил, что аспекты обеспечения внутренней стабильности обсуждались на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте.

«Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», – подчеркнул Путин.

С докладами на совещании выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Москва, Андрей Дорофеев

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