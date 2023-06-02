Двух несовершеннолетних будут судить в Подмосковье за поджог на железной дороге

В Чеховский городской суд Московской области направлено уголовное дело двух несовершеннолетних, обвиняемых в поджоге шкафов с автоматикой на железной дороге. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Следствием установлено, что они за денежное вознаграждение совершили поджог двух шкафов сигнализации, централизации и блокировки на Курском направлении Московской железной дороги. Преступными действиями был причинен значительный материальный ущерб ОАО «РЖД» на сумму свыше 700 тыс рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога).

Москва, Андрей Дорофеев

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