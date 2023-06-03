«Уже совсем другая страна…» Медведев верит в неизменность патриотического курса России

Возвращение России в «небинарное европейское лоно» уже невозможно, считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, любой лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после начала специальной военной операции, будет предан анафеме как изменник.

Рассуждая в своем телеграм-канале о перспективах развития России, Медведев обратил внимание, что «отъехавшие «туда» представители «честной элиты» предаются сладким грёзам о том, как хорошо наша страна заживёт после падения «режима» и возврата в небинарное европейское лоно», и «как быстро будут свёрнуты все идеологемы ненужной патриотической войны и воцарится всеобщий праздник свободы».

«Не знаю, кто из них искренне верит в это. Там разные люди с разными умственными способностями. Хотя, конечно, ни Бунина, ни Бердяева, ни Ильина, ни Шаляпина среди них нет и в помине. Так себе. Середнячки. Но одно могу сказать точно: возврата к «светлому» европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики «из бывших», которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скреплённые кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях). Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России. Погибшие, к сожалению, есть», – отметил зампред Совбеза РФ.

«Представим себе невообразимое, что СССР распался в конце 40-х годов прошлого века. И новое, «демократически избранное» руководство России объявило бы о том, что война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал и нужно срочно замириться с ним. Понятно, что произошло бы с такими уродами. В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлечённости населения в войну», – подчеркнул Медведев.

«Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне», – констатировал он.

«Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу», – заявил Медведев.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»