Житель Подмосковья зарезал собственную мать

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственной матери задержан 19-летний местный житель. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 4 июня 2023 года в квартире, расположенной в городе Воскресенске, между подозреваемым и его матерью произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры молодой человек нанес матери удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства подозреваемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, осуществляют допросы, назначено проведение судебно-медицинской, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз. Также планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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