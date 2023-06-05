Двое детей пострадали в Подмосковье от побоев сожителя мамы

В подмосковном Талдоме правоохранители проводят проверку по информации об избиении двоих детей сожителем их мамы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В СМИ появилась информация о том, что в городе Талдом мужчина причинил телесные повреждения двоим детям своей сожительницы. Сообщается, что дети были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами. По данному факту следователем следственного отдела по г. Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что сейчас проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время угрозы жизни и здоровью детей нет.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья, проверка организована и по линии надзорного ведомства. По данным прокуратуры, мужчина в момент избиения детей находился в состоянии опьянения.

Москва, Андрей Дорофеев

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