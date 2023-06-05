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Понедельник, 5 июня 2023, 18:59 мск

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ЧП в Москве: подросток загорелся на детской площадке

В Москве несовершеннолетний мальчик, находясь на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят, получил тяжелые ожоги. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, по данному факту организована проверка.

В ведомстве уточнили, что ребенок госпитализирован.

По сведениям телеграм-канала Baza, 14-летний мальчик вместе с друзьями достал где-то бензин. В какой-то момент на глазах приятелей парень резко вспыхнул. У него диагностированы ожоги 80% тела.

Проверкой обстоятельств ЧП занимается также Следственный комитет.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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