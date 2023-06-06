В Москве задержали участников киргизской ОПГ, похищавших соотечественников ради выкупа

В Москве задержали шестерых участников этнической преступной группы, которые занимались похищением людей и вымогательством. Об этом сообщило сегодня представительство МВД Киргизии в России. По данным правоохранителей, на счету фигурантов, как минимум, три преступления.

«23 мая 2023 года в дежурную часть ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы с заявлением обратилась 37-летняя гражданка Кыргызской Республики, и сообщила, что неизвестные похитили её близкого родственника и вымогают деньги. Выяснилось, что гражданин Кыргызстана 1998 года рождения просит родственников и знакомых перевести денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. При этом его местонахождение оставалось неизвестным», – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили похищенного мужчину в одной из квартир на Головинском шоссе. В том же помещении оказался еще один гражданин Киргизии 2000 года рождения, которого также незаконно удерживали и требовали выплатить 300 тысяч рублей. Обоих мужчин истязали и угрожали им пистолетом.

«По подозрению в совершении преступления задержаны шесть участников преступной группы, занимавшихся похищением людей, вымогательством, выбиванием долгов. Все задержанные являются гражданами Кыргызстана, уроженцы Иссык-Кульской и Нарынской областей», – отметили в представительстве МВД КР.

Было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровью, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

Все задержанные по решению суда были заключены под стражу.

В ходе следствия всплыл еще один эпизод. 10 мая те же злоумышленники насильно привели в эту же квартиру уроженца Жалал-Абадской области Киргизии и, угрожая расправой, вымогали у него 1 млн рублей.

«В настоящее время проводятся процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы, обвиняемым предоставлены адвокаты, а также в следственных действиях участвуют переводчики. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным тяжким преступлениям», – добавили в представительстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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