Сотни килограммов янтаря контрабандисты пытались переправить в Китай через московские аэропорты

В суд направлено уголовное дело против жителя Калининграда и гражданина КНР, занимавшихся контрабандой крупных партий янтаря в Китай. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

«Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемые приобрели 813 кг янтаря в сырье. Из указанной массы: 99 кг янтаря стоимостью 4,3 млн рублей они незаконно переместили путем почтовых отправлений из аэропорта «Шереметьево» через таможенную границу Российской Федерации в КНР; 48 кг янтаря стоимостью 2,8 млн рублей было изъято при перемещении в КНР на таможенном посту аэропорта «Шереметьево»; 373 кг янтаря стоимостью 2 млн. рублей было приготовлено к отправке, расфасовано в различную упаковку и хранилось у гражданина КНР дома в г.о. Домодедово, однако при производстве обыска было изъято», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, 293 кг янтаря стоимостью 4,5 млн рублей были перемещены через таможенный пост Калининградской области, однако их изъяли при производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Как отметили в СК, своими действиями обвиняемые причинили ущерб государству на общую сумму более 13,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 50 допросов, получено заключение геммологической экспертизы камней, в ходе обысков изъято 714 кг янтаря в Калининградской и Московской областях, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении двоих фигурантов с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

В Следкомитете добавили, что ранее сообщник обвиняемых – сотрудник полиции линейного управления МВД Росси по аэропорту «Шереметьево», заключивший досудебное соглашение со следствием, был осужден на 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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