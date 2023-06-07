Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Подмосковье

В Подмосковье подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«6 июня 2023 года поступило сообщение о том, что травмирован несовершеннолетний, который дотронулся до контактного провода на железнодорожном мосту перегона Ухтомская – Люберцы-1. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что мальчик, гуляя с друзьями по железнодорожному мосту, решил фрагментом провода достать до контактной сети и продемонстрировать воздействия тока на банку. После поражения током прошел несколько метров и упал, скончавшись от полученных травм на месте», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели 14-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи работают над установлением причин трагедии, в частности, назначен ряд экспертиз.

Москва, Андрей Дорофеев

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