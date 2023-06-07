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Среда, 7 июня 2023, 11:13 мск

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В Домодедове задержали угонщика, задавившего насмерть хозяина автомобиля

Москва, Июнь 07 (Новый День, Андрей Дорофеев) –В подмосковном Домодедове задержан автоугонщик, который задавил пытавшегося помешать ему хозяина машины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«5 июня 2023 года подозреваемый проник в салон автомобиля, припаркованного возле частного дома в селе Растуново. На действия злоумышленника отреагировал владелец машины, увидев происходящее. На требование мужчины покинуть салон его автомобиля, подозреваемый начал движение транспортного средства, причинив потерпевшему телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

В ближайшее время задержанному мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

© 2023, РИА «Новый День»

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