Оставленный без присмотра электросамокат за полмиллиона рублей угнали в Москве

Московские полицейские задержали 25-летнего молодого человека за кражу электросамоката стоимостью 487 тысяч рублей и сумку со 130 тысячами рублей, висевшую на руле. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

Владелец припарковал своё транспортное средство в Шмитовском проезде и отлучился, а когда вернулся, то обнаружил пропажу и сообщил о произошедшем в полицию.

«Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на чужом двухколёсном транспорте», – говорится в сообщении ведомства.

Электросамокат изъят и будет передан законному владельцу. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенной сумки и денег.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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