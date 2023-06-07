Трое жителей Подмосковья избили соседа и изнасиловали его жену

Правоохранители задержали в подмосковном Ногинске троих местных жителей за изнасилование 35-летней женщины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 июня. «В ходе совместного распития спиртных напитков в квартире трое мужчин совершили избиение своего соседа, после чего подвергли избиению его супругу и затем изнасиловали ее. В дальнейшем подозреваемые ушли в соседнюю квартиру, принадлежавшую одному из них. Потерпевшие вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, после чего подозреваемые были задержаны», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчин 1986, 1997 и 1995 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

Следователем проведены допросы и очные ставки, обыск в квартире одного из задержанных, назначены молекулярно-генетические и товароведческие судебные экспертизы по изъятым образцам и предметам. Кроме этого, подозреваемые проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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