российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 июня 2023, 14:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Трое жителей Подмосковья избили соседа и изнасиловали его жену

Правоохранители задержали в подмосковном Ногинске троих местных жителей за изнасилование 35-летней женщины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 5 июня. «В ходе совместного распития спиртных напитков в квартире трое мужчин совершили избиение своего соседа, после чего подвергли избиению его супругу и затем изнасиловали ее. В дальнейшем подозреваемые ушли в соседнюю квартиру, принадлежавшую одному из них. Потерпевшие вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, после чего подозреваемые были задержаны», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчин 1986, 1997 и 1995 годов рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

Следователем проведены допросы и очные ставки, обыск в квартире одного из задержанных, назначены молекулярно-генетические и товароведческие судебные экспертизы по изъятым образцам и предметам. Кроме этого, подозреваемые проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Домодедове задержали угонщика, задавившего насмерть хозяина автомобиля / Подросток погиб от удара током на железнодорожном мосту в Подмосковье / Сотни килограммов янтаря контрабандисты пытались переправить в Китай через московские аэропорты / Двое детей пострадали в Подмосковье от побоев сожителя мамы / Житель Подмосковья зарезал собственную мать / Двух несовершеннолетних будут судить в Подмосковье за поджог на железной дороге / Десятки «стволов», тысячи патронов и более 30 глушителей обнаружили в сарае жителя Подмосковья / Экс-глава подмосковного управления Росимущества отправится в колонию за коррупцию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,