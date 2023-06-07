«Нужны методы пожестче»: советник Путина оценил степень коррупции и бесконтрольности в миграционной сфере

Сегодня советник президента РФ, председатель Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил за ужесточение правил и контроля в миграционной сфере. По его словам, многие проблемы спровоцированы коррупцией, а также нежеланием самих мигрантов интегрироваться в российское общество.

Фадеев обратил внимание, что в настоящее время большинство иностранных граждан, проживающих в России, не знают русского языка даже при наличии официальных сертификатов. «От половины до 3/4 этих детей знают русский язык плохо или не знают совсем, и учиться они не могут… У мигрантов-работников почти у всех есть сертификаты будто бы они знают русский язык. Как доходит до дела, выясняется, что многие из них не знают вовсе русского языка. Коррупция, к сожалению, в этой сфере», – констатировал он.

Советник президента также обратил внимание на проблему обучения детей из таких семей, в которых родители часто препятствуют посещению школы. «Сколько этих случаев, мы не знаем, учета нет. Похоже, таких случаев тысячи, а может быть даже десятки тысяч. Этот вопрос требует изучения – по каким причинам? Предположение, что по религиозным причинам… якобы ислам не приветствует получение знаний. Это неправда. Ислам вполне себе приветствует получение знаний», – констатировал он.

«Мы завозим миллионы мигрантов и вместе с ними импортируем эту архаику, когда дети перестают учиться в школе. Это недопустимый история. Надо в ней разбираться. В Конституции РФ статья 43 говорит: родители и лица их заменяющие обеспечивают получение детьми основного общего образования. Семейный кодекс: родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Семейный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения родительских прав», – подчеркнул глава СПЧ.

При этом Фадеев предложил для скорейшей интеграции мигрантов в российское пространство ввести квоты на количество школьников из таких семей в одной школе. «Есть школы, где до половины детей из семей мигрантов. Многие из них не знают русский язык, обучение становится невозможным. Нарушаются права и детей из семей мигрантов, и детей, которые здесь жили раньше, потому что учить становится очень трудно. Специалисты, директора школ, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% детей мигрантов – это предельный уровень, когда обучение еще возможно нормальное, не нарушающее естественный ход учебы», – отметил он.

«Этот вопрос надо обсуждать. Квоту вводить или учить русскому языку так, чтобы дети хорошо знали русский язык. Кому-то покажется, что это жесткие меры, нарушающие права человека… Нет. Мы сегодня нарушаем права детей и учителей, которым мы мешаем работать», – констатировал Фадеев.

Кроме того, глава СПЧ отметил проблему нежелания женщин-мигрантов домохозяек, получивших гражданство РФ, учить русский язык. «Все они исправно получают пособие, которые положены, – детские, по бедности, материнский капитал. Мое предложение жесткое, требует обсуждения, но считаю, что владение русским языком должно стать обязательным условием получения пособия. Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и не хотят даже изучать русский язык? Надо каким-то образом их стимулировать к интеграции. И не только методами ласковыми. Возможно, нужны методы пожестче», – полагает он.

Как полагает советник президента, причины проблем с мигрантами заключаются в бесконтрольности этой сферы и действиях бизнеса, приглашающего в Россию иностранную рабочую силу. «Производительность труда в российском жилищном строительстве в 4 раза ниже, чем в США, и в 3 раза ниже, чем во Франции. Может, мы сначала подумаем, как производительность труда повысить, тогда и работников меньше будет, и зарплата у них будет больше, и мы будем ее платить гражданам России и не понадобятся мигранты? Вот по какой схеме надо двигаться, а не заваливать рынок труда приглашенными из других стран. Конечно, кое-где наверно они нужны, но мы не видели объяснений, доказательств, аргументации, где и сколько нужно мигрантов», – заключил Фадеев.

Москва, Мария Соколова

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