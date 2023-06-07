Московским таксистам придется проходить аттестацию на знание географии города

Московских таксистов обяжут проходить аттестацию на знание, где в городе находятся памятники культуры, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения, здания органов государственной власти. Соответствующий закон сегодня приняла Мосгордума.

«Принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа. Кроме этого, устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю», – цитирует «Интерфакс» председателя МГД Алексея Шапошникова.

По его словам, со вступлением закона в силу водители такси будут обязаны проходить аттестацию на знание расположения в Москве объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медорганизаций, объектов образования, спорта, органов госвласти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, и правил действий в чрезвычайной ситуации.

Новый закон решили принять на смену действующему, поскольку в декабре 2022 года был принят отдельный федеральный закон, который установил правовые основы государственного регулирования деятельности перевозок легковым такси на всей территории России, а также определил ряд вопросов, которые регионы должны регулировать самостоятельно.

Городской закон определяет полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти города в области организации перевозок легковым такси, а также положения о региональном госконтроле в данной сфере.

Шапошников подчеркнул, что новый городской закон о такси «полностью соответствует положениям федерального законодательства» и вступит в силу одновременно с ним – 1 сентября 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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