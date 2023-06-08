Мобилизованные из Московской области получат льготу по газификации

Жители Московской области, мобилизованные на военную службу, получат льготу в рамках «социальной газификации». Как сообщает пресс-служба Московской областной думы, соответствующий закон депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

«Дополнительную меру поддержки по газификации смогут получить более 2 тыс человек из числа мобилизованных участников СВО и членов их семей. На эти цели предусмотрено 104 млн рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Программа «Социальная газификация» действует в тех населённых пунктах, где уже проведён газ. Эта мера поддержки предполагает бесплатное проведение газа до границ земельного участка от общего газопровода и позволяет сэкономить значительную сумму. Мособлдумой для отдельных категорий граждан была установлена дополнительная льгота по подключению внутри земельного участка. Так, предусмотрена льгота на оплату стоимости газового оборудования, но не более 80 тыс рублей, а также оплату выполненных работ по газификации ИЖС.

Теперь эту дополнительную меру поддержки смогут получить и мобилизованные граждане.

Кроме этого, ранее в число получателей льготы входили члены семей сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Принятым законом уточняется, что льгота также будет предоставляться членам семей сотрудников Росгвардии, погибших в том числе на территориях Запорожской и Херсонской областей. А также в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Кроме того, воспользоваться льготой в рамках «социальной газификации» в Подмосковье могут семьи-получатели пособия на ребенка до 16 лет, семьи пенсионеров и одиноко проживающие пенсионеры со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума, труженики тыла, инвалиды, участники ВОВ, члены их семей, а также вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», «Жителю блокадного Ленинграда», ветераны боевых действий, один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО или контртеррористических операциях, многодетные семьи.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»