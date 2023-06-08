Расчленил и выбросил с балкона: следствие ходатайствует о принудительном лечении 90-летнего москвича, убившего супругу

Столичный суд рассмотрит вопрос о направлении принудительное лечение 90-летнего мужчины, который убил и расчленил супругу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета России.

«Следствием установлено, что 3 ноября 2022 года фигурант, находясь в квартире, расположенной на улице Маршала Тухачевского в городе Москве, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес не менее двух ударов ножом в область шеи своей жены. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина с целью сокрытия следов преступления отчленил части тела потерпевшей и выбросил их с балкона», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пенсионера задержали. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы он признан нуждающимся в принудительном лечении.

«В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», – отметили в СК.

В связи с этим уголовное дело с направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.

Москва, Андрей Дорофеев

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