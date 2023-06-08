Один человек погиб при возгорании газопровода в Москве

Один человек погиб при возгорании газопровода, произошедшем в московском районе Сокол. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«Факельное горение в котловане из-за загорания газа на Песчаной улице ликвидировано. В результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте продолжают работать экстренные службы, а также правоохранительные органы.

Пресс-служба АО «Мосгаз» уточнила, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ. «При проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе дома №69 строение 2 произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы», – говорится в сообщении предприятия.

Москва, Андрей Дорофеев

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