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Четверг, 8 июня 2023, 16:15 мск

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Один человек погиб при возгорании газопровода в Москве

Один человек погиб при возгорании газопровода, произошедшем в московском районе Сокол. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«Факельное горение в котловане из-за загорания газа на Песчаной улице ликвидировано. В результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте продолжают работать экстренные службы, а также правоохранительные органы.

Пресс-служба АО «Мосгаз» уточнила, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ. «При проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе дома №69 строение 2 произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы», – говорится в сообщении предприятия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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