Житель Подмосковья застрелил знакомого после ссоры

В подмосковном городском округе Ступино пожилой мужчина в ходе ссоры застрелил знакомого. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером. «Обвиняемый, находясь вблизи подъезда дома по ул. Центральная деревни Каменка, в ходе конфликта со знакомым на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрел в мужчину из огнестрельного оружия, не имея при этом разрешения на его ношение и хранение. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

65-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Оружие изъято с места преступления. Следователем назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и баллистическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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