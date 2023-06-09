В Москве предъявили обвинение няне погибшего в результате падения с седьмого этажа ребенка

На юге столицы в результате падения с большой высоты погиб трехлетний мальчик, а женщина, которая за ним присматривала, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«8 июня 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Кустанайская в городе Москве, обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие предъявило обвинение женщине, которая находилась в квартире вместе с ребенком.

«Установлено, что обвиняемая является знакомой матери погибшего мальчика и по просьбе последней систематически присматривала за ребенком. Ребенок, оставшись на непродолжительное время без присмотра, выпал из окна балкона, с высоты 7 этажа», – отметили в СК

Москва, Андрей Дорофеев

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