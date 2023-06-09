Педофил в Москве полгода насиловал 11-летнего мальчика

В Москве задержан 34-летний мужчина, обвиняемый в систематическом половом насилии над ребенком. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
«По данным следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года фигурант, находясь на территории столичного региона, совершал в отношении ранее знакомого 11-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В ходе допроса мужчина признал свою вину.
«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.
Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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