Педофил в Москве полгода насиловал 11-летнего мальчика

В Москве задержан 34-летний мужчина, обвиняемый в систематическом половом насилии над ребенком. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По данным следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года фигурант, находясь на территории столичного региона, совершал в отношении ранее знакомого 11-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ходе допроса мужчина признал свою вину.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Москва, Андрей Дорофеев

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