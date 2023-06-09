Чистая прибыль Сбербанка превысила полтриллиона рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд рублей. Как следует из отчета банка, рентабельность капитала составила 23,9%.

«Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей», – заявил председатель правления Герман Греф.

По данным отчета, чистый процентный доход за пять месяцев вырос на 41% в годовом выражении, до 882,2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 17,3% – до 264,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. «Главным драйвером остается ипотека – портфель жилищных кредитов увеличился на 2,7% за месяц до 8,3 трлн руб. (+10,9% с начала года). В мае Сбер выдал 108.2 тыс ипотечных кредитов на 349 млрд рублей – это рекордные показатели с начала года», – отмечается в сообщении Банка.

В отчете также отмечается, что средства физических лиц превысили 19 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,5%, юридических лиц – на 3,6% до 9 трлн рублей.

Москва, Мария Соколова

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