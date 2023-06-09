Полицейские обнаружили в Москве машину, набитую гашишем

Правоохранители задержали в Москве автомобиль, в котором перевозили почти 20 килограммов гашиша. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Москвы на Бесединском шоссе задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств. В автомобиле злоумышленника полицейские обнаружили более 18,5 килограмма неизвестного вещества. Произвольно отобранные 11 свертков отправлены на исследование, которое подтвердило, что изъято наркотическое средство – гашиш», – рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигурант заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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