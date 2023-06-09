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Пятница, 9 июня 2023, 15:54 мск

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Группа подпольных банкиров в Москве заработала 800 млн рублей на обналичивании

В Москве предстанут перед судом участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, которые за два года обналичили около 4 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 год участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. С этой целью были созданы и зарегистрированы юридические лица, которые в действительности не осуществляли предпринимательскую или банковскую деятельность. Прием заявок от клиентов осуществлялся посредством телефонной связи и сети Интернет. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 19,5%», – рассказала Волк.

Представитель МВД отметила, что доход подпольных банкиров составил свыше 800 млн рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере).

Четверо фигурантов задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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