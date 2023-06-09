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Пятница, 9 июня 2023, 19:18 мск

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«Единая Россия» обеспечит «безусловную победу» Собянина на выборах мэра Москвы – Турчак

Архив. Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Партия «Единая Россия» намерена обеспечить «безусловную победу» Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на конференции столичных «единороссов», подчеркнув, что Собянин трижды возглавлял партийный список Москвы на выборах в Госдуму и каждый раз «ЕР» одерживала убедительную победу.

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача – обеспечить безусловную победу нашему кандидату», – сказал Турчак.

«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И эта ответственность не только для него, но и прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России», Москвы и всей нашей страны», – подчеркнул секретарь Генерального совета «ЕР».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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