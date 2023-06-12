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Понедельник, 12 июня 2023, 13:59 мск

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Киевский Майдан станет Площадью России – Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переименовал киевский Майдан Незалежности в Площадь России. Таким образом политик поздравил сограждан с Днем России.

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Как пояснил помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов, Медведев считает Киев русским городом, который должен вернуться в состав России.

«Дмитрий Медведев считает, что Киев – наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!» – привёл слова Медведева его помощник, которого цитирует РИА «Новости».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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