Киевский Майдан станет Площадью России – Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переименовал киевский Майдан Незалежности в Площадь России. Таким образом политик поздравил сограждан с Днем России.

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Как пояснил помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов, Медведев считает Киев русским городом, который должен вернуться в состав России.

«Дмитрий Медведев считает, что Киев – наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!» – привёл слова Медведева его помощник, которого цитирует РИА «Новости».

Москва, Светлана Антонова

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