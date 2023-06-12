«Ради общего блага и процветания Отечества»: Путин поздравил сограждан с Днем России

День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, тёплое, душевное отношение к любимой Родине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

Как отметил глава государства, «пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас». «Сегодня, в непростое для России время они ещё больше, крепче объединяют наше общество, служат надёжной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – подчеркнул Путин.

«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаём, что значат их свершения, их неизменная сплочённость, твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – сказал президент.

«Для нас это наследие священно. <…> Сердечно поздравляю вас, дорогие друзья!» – заявил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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