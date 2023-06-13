Трое молодых людей в Москве установили на дверь квартиры растяжку с муляжом гранаты

Правоохранители задержали троих молодых людей, которые в жилом доме на западе Москвы установили на дверь растяжку с муляжом гранаты. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию поступило сообщение, что на 22 этаже жилого дома по улице Лобачевского в приквартирном холле находится граната, шнур от которой прикреплен к ручке входной двери одной из квартир. По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции, вызваны саперы. Согласно проведенному исследованию, данный предмет является макетом гранаты без взрывателя и опасности не представляет», – рассказала Волк.

Сотрудники угрозыска в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и задержали их в Санкт-Петербурге, откуда они были доставлены в столицу.

По данным представителя МВД, молодые люди согласились за вознаграждение на предложение малознакомого мужчины совершить акт устрашения. Двое из них, надев перчатки и маски, подложили муляж гранаты и подожгли дверь. При этом они фиксировали свои действия на видео, которое отправили заказчику. Скрылись злоумышленники на такси, в котором их ожидал третий соучастник.

«По имеющейся информации, сообщники выполняли заказ на устрашение должника, но ошиблись адресом. Координировал их действия организатор, который, предположительно, находится за пределами Российской Федерации», – добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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