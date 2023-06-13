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Вторник, 13 июня 2023, 11:57 мск

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Рынок «Садовод» горит в Москве

Пожар возник сегодня в ангаре столичного рынка «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«13 июня 2023 года в 10:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 14-й км МКАД. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства.

Как следует из видеороликов, которые распространяют очевидцы, в начале загорелся торговый павильон с одеждой. К настоящему моменту горят уже три павильона.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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