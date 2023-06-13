Житель столицы изнасиловал в парке 12-летнюю девочку

Правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку в парке на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 10 июня 2023 года фигурант, находясь на территории одного из парков на юге Москвы, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой 12-летней девочки», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Нагатинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, мужчина проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Москва, Андрей Дорофеев

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