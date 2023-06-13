российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 июня 2023, 15:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Житель Подмосковья жестоко расправился с бывшей супругой в магазине

В подмосковном Павловском-Посаде местный житель задержан по подозрению в убийстве 33-летней бывшей супруги на почве ревности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 июня в помещении магазина в Павловском Посаде. «Подозреваемый, на почве ревности, нанес своей бывшей супруге несколько ударов ножом в область груди и шеи. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина скрылся на своем автомобиле, но впоследствии был задержан сотрудниками Электростальского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области», – говорится в сообщении СКР.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

На месте происшествия обнаружено орудие преступления, проведены допросы, осмотрены записи с камер внутреннего наблюдения, назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, молекулярно-генетическая. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Житель столицы изнасиловал в парке 12-летнюю девочку / Спасатели ликвидировали пожар на московском рынке «Садовод» / Рынок «Садовод» горит в Москве / Трое молодых людей в Москве установили на дверь квартиры растяжку с муляжом гранаты / В Новой Москве в подвале частного дома обнаружен труп депутата из Югры / Группа подпольных банкиров в Москве заработала 800 млн рублей на обналичивании / Полицейские обнаружили в Москве машину, набитую гашишем / Педофил в Москве полгода насиловал 11-летнего мальчика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,