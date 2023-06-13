Житель Подмосковья жестоко расправился с бывшей супругой в магазине

В подмосковном Павловском-Посаде местный житель задержан по подозрению в убийстве 33-летней бывшей супруги на почве ревности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 июня в помещении магазина в Павловском Посаде. «Подозреваемый, на почве ревности, нанес своей бывшей супруге несколько ударов ножом в область груди и шеи. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина скрылся на своем автомобиле, но впоследствии был задержан сотрудниками Электростальского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области», – говорится в сообщении СКР.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

На месте происшествия обнаружено орудие преступления, проведены допросы, осмотрены записи с камер внутреннего наблюдения, назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, молекулярно-генетическая. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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