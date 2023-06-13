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Вторник, 13 июня 2023, 18:12 мск

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В Подмосковье погиб парашютист

Фото: FreePik

Парашютист, получивший тяжелые травмы при посадке на подмосковном аэродроме, скончался в больнице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 11 июня 2023 года мужчина, осуществляя прыжки с парашютом на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе Московской области, при выполнении захода на посадку получил травмы и был госпитализирован. Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении ведомства.

По факту смертельного травмирования 53-летнего мужчины московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте проводит доследственную проверку.

Как сообщает телеграм-канал Baza, погибшим оказался директор рязанской сети «Инвитро» Сергей Цыганов. Знакомые отзывались о бизнесмене как об опытном парашютисте. На записи, распространенной ресурсом, видно, что мужчина по какой-то причине приземлился с чрезмерно высокой скоростью.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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