Московские власти собираются возродить киностудию имени Горького

Власти столицы намерены возродить киностудию имени Максима Горького. Об этом сегодня в своем блоге сообщил мэр москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что накануне президент России Владимир Путин по просьбе руководства столицы подписал указ о передаче Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького из федеральной собственности в собственность города Москвы. Это решение, по словам Собянина позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 году.

«Как и другие государственные производители кино, Киностудия им. Горького не избежала упадка 90-х годов. Длительное время она почти ничего не производила. Главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но, к счастью, студию удалось сохранить. И в последние годы черная полоса в ее истории постепенно сменяется белой», – написал Собянин.

Он отметил, что к руководству студией пришла новая управленческая команда. В производстве находится 12 проектов игрового и 16 – неигрового кино. В молодежном креативном пространстве – Кинокампусе Горького – проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства кино, медиа и цифрового контента. Вместе с кураторами талантливые молодые люди отправляются в киноэкспедиции по городам России и зарубежным странам, где снимают собственное кино.

«И самое главное – при поддержке правительства России и министерства культуры была начата модернизация студийного комплекса. По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача Киностудии им. Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов. И через несколько лет в Москве будет создана еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино», – подчеркнул мэр.

Москва, Андрей Дорофеев

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