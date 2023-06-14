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Среда, 14 июня 2023, 10:59 мск

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Несовершеннолетняя девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье

Подмосковные правоохранители выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки под колесами электропоезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«В ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее время 12 июня 2023 года на 36 км железнодорожной платформы «Правда» Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом смертельно травмирована девушка. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в наушниках в неположенном месте», – говорится в сообщении ведомства.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено уголовное дело.
Следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, условий и причин трагедии.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий существенное увеличение размера штрафов за хождение по железнодорожным путям в не предназначенных для этого местах. Документ предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Авторы проекта предлагают увеличить размер штрафа со 100 рублей до 2 тысяч.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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