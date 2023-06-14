Москвич напал с ножом на жену и дочку

Мужчина напал с ножом на жену и дочь, после чего забаррикадировался в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

По предварительной информации, конфликт случился на бытовой почве в доме на Южнобутовской улице. Женщина попыталась уйти после ссоры, и это не понравилось супругу. Схватив нож, он поранил дочь, после чего жена выхватила у него оружие и поранила руки о лезвие. Затем женщина с девочкой выбежали на улицу.

Соседи вызвали полицию, но нападавший заблокировал входную дверь. Прибывшие правоохранители вскрыли квартиру, но возникла другая проблема – мужчина сел на балконе, свесив ноги.

Дверь вскрыли, а пострадавших передали медикам.

По последним данным, мужчина обнаружен на земле под балконом шестого этажа. Правоохранители и врачи выясняют его состояние.

Дополнено: В московском главке МВД подтвердили факт ЧП, отметив, что в настоящее время проводится проверка.

В полиции уточнили, что сегодня в службу 02 поступило сообщение о бытовом конфликте между гражданами в квартире дома на ул. Южнобутовской в Москве, в ходе которого мужчина ножом причинил ранения своей супруге и 19-летней дочери. Потерпевшие сумели выбежать на лестничную площадку. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение, их жизни угрозы нет.

«Злоумышленник вылез из окна, после чего спрыгнул с 6 этажа. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

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