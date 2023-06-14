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Среда, 14 июня 2023, 13:14 мск

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Володин опроверг слухи о ранении или гибели депутата ГД Делимханова

Фото из архива официального сайта Госдумы

Депутат Госдумы Адам Делимханов, несущий службу в зоне СВО, жив и здоров. Об этом сегодня на заседании нижней палаты российского парламента объявил спикер Вячеслав Володин.

«Вы видели сегодня информацию о том, что он ранен, жив или нет – разбираются… Вот только что разговаривали с ним – он жив, здоров. Более того, желает здоровья всем», – сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что журналисты, публикующие непроверенную информацию о чьей-либо гибели или ранении, наносят вред родственником и друзьям этого человека, а также подрывают доверие к журналистскому сообществу.

«Особенно, в нынешней ситуации надо думать еще и еще раз о том, что пишешь и не гнаться за информацией, которая может принести людям горе, печаль. Это как раз такой случай. У нас воюют депутаты Государственной думы, наши коллеги. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто работает в сфере информации, чтобы десять раз взвешивали, проверяли информацию, а потом только ее публиковали», – призвал председатель Госдумы.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в зоне СВО погиб депутат Делимханов. Позже сообщалось, что он получил ранения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Володин Вячеслав

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