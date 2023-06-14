Суд в Подмосковье вынес приговор продавцам алкогольного фальсификата, убившего девять человек

Суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор местным жителям Туралу Галандарову и Самиру Зейналову, занимавшимся торговлей сфальсифицированным алкоголем, в результате употребления которого умерли девять человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчины на протяжении 2021 года продавали на территории региона спиртосодержащую продукцию в стеклянной таре и в пластиковых пятилитровых канистрах под видом водки, коньяка и рома, которую через посредников приобретали в Санкт-Петербурге.

«Одна из партий реализуемой ими продукции вместо этилового спирта в пятилитровых канистрах содержала метанол. В результате на территории Московской области, а именно в городах Домодедово и Балашиха, а также в Москве и Ивановской области в ходе употребления спиртосодержащей жидкости из данных канистр скончались девять человек, в том числе одна несовершеннолетняя девушка», – отметили в ведомстве.

В зависимости о роли и степени участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд назначил Галандарову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в испарительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, а Зейналову – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу нее вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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