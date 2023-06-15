Москвич обвиняется в доведении девятилетнего сына до самоубийства

Жителю столицы предъявлено обвинение в доведении до самоубийства собственного девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

По данным следствия, 11 июля 2022 года рядом с жилым домом на улице Тихорецкий бульвар было обнаружено тело мальчика с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Ребенок скончался на месте происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что отец мальчика в период с ноября 2019 по июль 2022 года систематически применял насилие в отношении своего ребенка, сопровождая свои противоправные действия криками и оскорблениями», – говорится в сообщении ведомства.

34-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«По уголовному делу назначен и проведен ряд судебных экспертиз в том числе психолого-лингвистическая и психолого-психиатрические экспертизы», – добавили в СК.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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