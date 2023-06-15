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Четверг, 15 июня 2023, 11:16 мск

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Украинец с ножом ограбил микрокредитный офис в Подмосковье

Правоохранители задержали гражданина Украины, совершившего вооруженное ограбление офиса микрофинансовой организации в подмосковном Раменском. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дневное время злоумышленник в медицинской маске, очках и чёрном плаще ворвался с ножом в офис и напал на одну из работниц. Он затащил потерпевшую в подсобное помещение, где в тот момент находилась ее коллега, и потребовал отдать все имеющиеся денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, женщины отдали нападавшему более 100 тысяч рублей, после чего он скрылся», – рассказала Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По словам налетчика, похищенные деньги он потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу.

«Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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