Суд в Москве оштрафовал музыканта Гребенщикова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Бориса Гребенщикова* (признан в России иноагентом) за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили сегодня в суде.

«Суд признал виновным Гребенщикова* Б. Б. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс рублей», – цитирует ТАСС слова представителя суда.

Это максимальный штраф, предусмотренный для данного правонарушения.

В суде пояснили, что причиной составления протокола стало интервью Гребенщикова* израильскому «Девятому каналу», в котором он назвал действия России «фашизмом».

Гребенщиков* неоднократно выступал против действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Несколько концертов музыканта в России отменили. Артист проживает за пределами РФ.

* – признан в РФ иноагентом

Москва, Андрей Дорофеев

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