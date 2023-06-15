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Четверг, 15 июня 2023, 18:51 мск

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Президенты России и Алжира подписали Декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве

Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Церемония подписания документа состоялась сегодня в Москве.

В соответствии с декларацией, текст которой размещен на сайте Кремля, стороны договорились о развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, таможенной, финансовой и банковской областях, в сферах энергетики, недропользования, промышленности, окружающей среды и климатических изменений, военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и преступностью, международной и информационной безопасности. Кроме того, документ предусматривает сотрудничество в областях высшего образования и науки, культуры, спорта, молодежной политики и туризма, борьбы с крупными катастрофами и в области информационных технологий, электросвязи и массовых коммуникаций.

Также в ходе визита президента Алжира, стороны подписали пакет совместных соглашений о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, конвенцию о взаимной выдаче и ряд меморандумов.

«Подчеркну: мы действительно рады принимать в Кремле нашего друга, президента Алжира господина Теббуна, ведь Алжир является для нас ключевым партнёром в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учёте интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки», – сказал Путин в своем заявлении для прессы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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