Известную актрису задержали в центре Москвы

Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы. Вместе с актрисой в полицию был доставлен и ее супруг.

Автомобиль 45-летней Бабушкиной, по данным «Известий», остановили сотрудники ГИБДД на улице Коровий Вал для проверки документов. «После этого вместе с мужем Бабушкину доставили в отделение», – уточнил источник издания.

По информации телеграм-канала Mash, Бабушкину задержали около 2 часов ночи. Предварительно, при себе у актрисы были наркотики.

Театр им. Ермоловой отменил сегодняшний спектакль с Бабушкиной. Руководство театра подтвердило изданию факт задержания актрисы и пообещало вернуть деньги всем, кто планировал посетить постановку «Неидеальный Че».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»