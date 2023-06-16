Неизбежно и необратимо: Путин заявил о фактическом крахе неоколониальной системы

Уродливая неолониальная система прекратила свое существование. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, для России курс на открытость экономики остается важнейшим принципом.

«Развитие транспортных коридоров, логистических возможностей России позволяет нашему бизнесу укреплять внешнеторговые, кооперационные связи прежде всего со странами ЕврАзЭС, Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки. Курс на открытость экономики – это безусловно наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики», – подчеркнул Путин.

Глава государства обратил внимание, что именно эти страны являются рынками будущего. «Все это прекрасно понимают. С государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы, и сейчас продолжают расти дальше», – отметил президент.

«Это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. А многополярный мировой порядок напротив укрепляется. Это неизбежный процесс», – заявил Путин под аплодисменты зала.

В своем выступлении президент РФ также подчеркнул, что нынешние изменения в экономике носят кардинальный и необратимый характер, поэтому России нужно проводить проактивную политику. Переждать и вернуться к прошлому – не получится, констатировал глава государства.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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