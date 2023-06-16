Шансов нет: Путин рассказал о перспективах украинского контрнаступления

У Киева нет шансов добиться заметного успеха в контрнаступлении, которое ВСУ до сих пор ведут на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сегодня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка (контрнаступления) на так называемом Времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений, при поддержке пяти танков, на Запорожском направлении при поддержке двух танков, нескольких бронемашин», – цитирует президента РИА Новости.

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь», – подчеркнул Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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