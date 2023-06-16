Технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг – Путин

Поддержка проектов по укреплению технологического суверенитета России продолжит укрепляться на фоне сотрудничества с дружественными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. При этом, по его словам, даже в новых условиях у России нет необходимости выпускать всю продукцию самостоятельно.

«Конечно, технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг. Это невозможно ни для одной страны в мире. Да и не нужно совсем. Мы к этому не стремимся», – заявил глава государства.

«Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям. При этом нужно выстраивать высокие кооперационные цепочки, технологические партнерства. Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с партнерами по ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, другими объединениями», – пояснил Путин.

В то же время глава государства обратил внимание, что стратегическим направлением в этом направлении является рост инвестиций. «Стратегическое направление – рост инвестиций. Нужно добиться увеличения их притока в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн рублей, а до 2030 года он увеличится в 5 раз – до 10 трлн рублей. Для этого за последние годы сформирован целый набор инструментов, включая соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, фонд развития промышленности, запущена промышленная ипотека», – отметил Путин.

Глава государства предложил наращивать финансовую базу и совершенствовать инструменты кредитования проектов, обеспечивающих технологический суверенитет.

«Нужно нарастить финансовую базу частных инвестпроектов, сделать такие ресурсы более доступными для бизнеса… Предлагаю инструменты, нацеленные на кредитование проектов по укреплению технологического суверенитета России, безусловно, совершенствовать дальше и укреплять», – подчеркнул он.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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