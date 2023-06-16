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Пятница, 16 июня 2023, 18:47 мск

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«Будут гореть, как «Леопарды» – Путин прокомментировал планы поставок F-16 Украине

Фото: пресс-служба Кремля

Поставки западными странами военных самолетов F-16 для киевского режима грозят реальном втягиванию НАТО в украинский вооруженный конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что F-16 будут гореть так же, как танки «Леопард».

«Танки горят, уничтожаются, в том числе, «Леопарды»... Они горят, также будут гореть и F-16, сомнений нет», – сказал Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Если они (самолеты F-16) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, Россия посмотрит, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», – подчеркнул глава государства.

«Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», – добавил Путин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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