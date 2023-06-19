Иностранец ответит в суде за изнасилование и попытку убийства подмосковной пенсионерки

В Подмосковье предстанет перед судом 27-летний иностранный гражданин, обвиняемый в ограблении, изнасиловании и попытке убийства местной пенсионерки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в частный дом, расположенный в городе Фрязино. Угрожая убийством, он похитил у 82-летней хозяйки домовладения денежные средства в размере более 20 тысяч рублей, после чего изнасиловал. С целью сокрытия, совершенных преступлений, он, избив пенсионерку, придушил ее. Посчитав, что женщина мертва, поджег дом и скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерке удалось самостоятельно выбраться из горящего дома, после чего ей оказали помощь медики.

В СК отметили, что установить и задержать нападавшего по «горячим следам» не удалось. Однако в результате проведения молекулярно-генетической экспертизы по биологическим образцам, оставленным насильником, было установлено совпадение с ДНК-профилем обвиняемого, который числился в базе.

Мужчина был задержан, но первоначально не признавал своей вины.

«Однако в ходе допроса следователю удалось установить контакт с обвиняемым, и он признался в содеянном, а также рассказал об обстоятельствах, совершенных им преступлений», – добавили в пресс-службе.

Фигурант обвиняется в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления (ч. 3 ст. 30 п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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