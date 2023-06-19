Суд по обвинению Навального в экстремизме пройдет в закрытом режиме

Мосгорсуд принял решение провести процесс по обвинению Алексея Навального в создании экстремистского сообщества в закрытом режиме в связи с угрозой провокаций. Об этом сегодня стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в исправительной колонии №6 Владимирской области.

«Суд постановил провести процесс по делу подсудимых Навального и Холодного в закрытом режиме», – цитирует ТАСС судью Андрея Суворова, рассматривающего дело.

По его словам, причиной стало получение судом письма, в котором говорится о возможных провокациях в отношении участников процесса. Кроме этого, судья отметил, что в деле есть секретный свидетель, для обеспечения безопасности которого процесс надо закрыть. Это решение суда поддержал прокурор. Адвокаты Навального и сам подсудимый выступили против этого.

Ранее Навальный потребовал от судьи взять самоотвод, так как он не обеспечил открытость и гласность заседания. Процесс, по мнению подсудимого, должен проходить не на территории колонии, а в здании суда. Судья взять самоотвод отказался.

Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также еще по шести статьям УК (финансирование экстремистской деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма). В деле содержится около 200 томов материалов. Фигурантом дела также является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, он арестован.

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова* (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова* (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе – в отношении Любови Соболь* (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова* (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, которая была направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов* и Волков*. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов), а также коммерческие организации, которые были структурными подразделениями сообщества.

*– внесены в реестр иноагентов

Москва, Андрей Дорофеев

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