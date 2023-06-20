Таксист в Москве изнасиловал заснувшую пьяную пассажирку

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте московского таксиста, который обвиняется в изнасиловании уснувшей пассажирки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, преступление было совершено утром 18 июня. Водитель такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в проезде Серебрякова, воспользовавшись тем, что пассажирка 2003 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней», говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса РФ.

«В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены генетические, медицинские и иные судебные экспертизы», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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