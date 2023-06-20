российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 июня 2023, 11:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Таксист в Москве изнасиловал заснувшую пьяную пассажирку

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте московского таксиста, который обвиняется в изнасиловании уснувшей пассажирки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, преступление было совершено утром 18 июня. Водитель такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в проезде Серебрякова, воспользовавшись тем, что пассажирка 2003 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней», говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса РФ.

«В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены генетические, медицинские и иные судебные экспертизы», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пожар произошел в московской многоэтажке, которая в мае попала под удар беспилотника / Московский суд конфисковал у бывшего следователя более 1,6 млрд рублей в бикоинах / Водитель грузовика предстанет в Москве перед судом за гибель двух человек в расплющенном такси / Москвич стал фигурантом уголовного дела за «воспитание» сына / Известную актрису задержали в центре Москвы / Суд в Москве оштрафовал музыканта Гребенщикова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии / Москвичка убила новорожденного ребенка и оставила его тело на пустыре / Москвич обвиняется в доведении девятилетнего сына до самоубийства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,