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Вторник, 20 июня 2023, 11:46 мск

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В Подмосковье студент закинул в отделение Сбербанка большую коробку горящих фейерверков

В подмосковных Химках 19-летний житель столицы забросил коробку фейерверков с подожженным фитилем в отделение банка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на ул. Московская коробку с фейерверком. Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Химкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному инциденту.

В столичных телеграм-каналах уточняют, что нападению подверглось отделение Сбербанка. Когда фейерверк сработал, молодой человек начал снимать обстановку и комментировать происходящее.

Его тут же схватили и передали в руки полицейских. Юноша заявил, что им манипулировали.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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