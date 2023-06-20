У пациентки подмосковной частной клиники остановилось дыхание после пластической операции

В подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело по факту остановки дыхания у пациентки частной клиники после пластической операции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 15 июня. «У 25-летней жительницы Москвы после плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник Одинцовского городского округа произошла остановка дыхания, в связи с чем она была переведена в реанимационное отделение другого медицинского учреждения. В настоящее время состояние девушки стабилизировано, обстоятельства, угрожающие жизни, отсутствуют», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Следователями произведен осмотр и обыск, изъята медицинская документации, а также документы, регламентирующие деятельность медучреждения. Также изъято 15 ампул препарата, использованного во время операции, допрошены сотрудники клиники и врачи, проводившие операцию.

В ближайшее время будет допрошен анестезиолог, а также проведены соответствующие экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

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